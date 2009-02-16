Чавес отримав право на довічне президентство

Венесуельський лідер Уго Чавес здобув перемогу на референдумі, що відбувся в неділю, про відміну обмежень на переобрання президента, повідомляє Лента.руз посиланням на AFP.

За попередніми даними, за відміну обмежень проголосували 54,36 відсотка тих, що брали участь в референдумі, проти висловилися 45,63 відсотка. Коментуючи підсумки голосування, Чавес сказав, що у Венесуелі перемогли "правда і гідність".

Раніше Чавес вже пропонував збільшити термін президентських повноважень з шести до семи років і відмінити обмеження на кількість термінів. У грудні 2007 відповідні поправки до конституції були винесені на референдум, проте виборці їх не підтримали.

Чавес був переобраний президентом на другий термін в 2006 році, і його повноваження закінчуються в 2012 році.