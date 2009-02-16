В Атлантичному океані зіткнулися дві атомні субмарини

Два атомні підводні човни - британський Vanguard і французький Le Triomphant, що несуть ракети з ядерними боєголовками, зіткнулися у водах Атлантичного океану на початку лютого, витоку радіації не відбулося, потерпілих немає, пише у понеділок британське видання Sun з посиланням на неназване джерело в міністерстві оборони Великої Британії.

Інцидент, імовірно, стався 3 або 4 лютого у відкритих водах Атлантичного океану. В цілому на борту субмарин перебував 241 моряк, ніхто не постраждав.

"Навряд чи міг відбутися ядерний вибух. Проте радіоактивний витік міг трапитися. У гіршому разі ми б втратили екіпаж і боєголовки. Це була б національна катастрофа", - сказало джерело газети.

Минулої ночі Vanguard, на корпусі якої можна помітити вм`ятини і подряпини, відбуксирували на військово-морську базу в Шотландії Faslane, мовиться в повідомленні. У свою чергу, Le Triomphant, гідроакустична система якої зазнала значних пошкоджень, своїм ходом дісталася до порту в місті на заході Франції Брест.

Довжина обох субмарин складає 150 метрів, а діаметр - 13 метрів. Кожна з них може нести до 48 боєголовок в 16 ракетах.

Представник міністерства оборони Великої Британії відмовився коментувати дії підводних човнів.

РІА "Новости"