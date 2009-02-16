У Чилі вертоліт врізався в гору: 14 жертв

14 чоловік загинули на півдні Чилі внаслідок аварії вертольота, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на місцеву пресу.

Трагедія сталася в регіоні Мауле в районі населеного пункту Чанко, приблизно за 450 км на південь від Сантьяго. Вертоліт, у якому знаходилася бригада фахівців, врізався в гору, коли повертався після операції з гасіння лісової пожежі.

До місця катастрофи вирушили поліція і пожежники, проте їхній доступ ускладнюють умови місцевості.

За словами в.о. директора представництва Національної лісової корпорації Чилі в регіоні Мауле Данте БРАВО, бригада брала участь в операції з гасінню пожеж, які в останні дні охопили понад 300 га.

У цій акції було задіяно близько 100 чоловік, які працювали на двох вертольотах. Причини катастрофи з’ясовуються, зазначає NEWSru.