Сорос: Кремль може піти на нові акти військової агресії

У Кремлі можуть піти на нові акти військової агресії, вважає відомий фінансист Джордж Сорос. До таких результатів, на його думку, може привести розвиток світової економічної кризи.

Росія через падіння нафтових доходів може обернутися ще більшою небезпекою, стверджує Джордж Сорос у своїй статті, яку публікують Ведомости. За його словами падіння цін на чорне золото дуже змінило геополітичний ландшафт. Деякі з багатих на нафту країн, особливо Іран, Венесуела і Росія були останнім часом противниками світового порядку, що склався. І тепер, коли продаж нафти не такий прибутковий у них все менше можливостей будувати політичні інтриги. Але якщо інші країни стануть тепер обережніші і м`якші, то чого чекати від Москви? Слід визнати, відзначає фінансист, що в Кремлі працюють не обережні бюрократи, а авантюристи, які дуже ризикували, щоб добитися того що мають зараз. Дуже можливо, що вони скористаються величезною владою держави. На думку Сороса, якщо ціни на нафту не почнуть рости, від Москви можна чекати нових військових авантюр, подібних до вторгнення в Грузію, і посилень репресій усередині країни.

Эхо Москвы