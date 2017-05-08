Туреччина вимагає засудити Гюлена до 3623 довічних ув'язнень

Прокуратура Туреччини вимагає засудити ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, який перебуває в США, за сукупністю звинувачень до 3623 довічних ув'язнень, повідомляє Hurriet.

Прокуратура просить засудити до Гюлена 2923 років в'язниці і до судового штрафу, еквівалентного 2,2 мільйонів днів тюремного ув'язнення.

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Гюлена підозрюють у невдалій спробі державного перевороту в Туреччині 15 липня 2016 року. Його також назвали головним підозрюваним у 22 епізодах під час перевороту, в результаті яких були вбиті 249 осіб і 2193 людини постраждали.

Як повідомляє видання Milliyet, слідство вважає, що терористична організація Fethullahist (FETÖ) приховувала учасників перевороту, що розшукуються поліцією.

Поліція виявила 62 підозрюваних з 78 в результаті рейду в Стамбулі 22 квітня. Близько 40 підозрюваних у перевороті були заарештовані відразу, ще 19 затримали пізніше, пошуки решти тривають.

Як повідомляв УНІАН,озброєний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. На ранок турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.

В організації спроби перевороту влада звинувачує релігійного проповідника Фетхуллаха Гюлена.

Гюлен свою провину заперечує і каже, що непричетний до перевороту. Влада Туреччини вимагає від США видати їм проповідника.

Після спроби перевороту в Туреччині, яку влаштували військові в липні 2016 року, були заарештовані близько 32 тисячі чоловік, сотні чиновників були звільнені.