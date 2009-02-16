Два пасажирські потяги зіткнулися в Чехії

Два пасажирські потяги у понеділок зіткнулися в Чехії, поранено 23 людини.

НП відбулася на північному сході Чехії недалеко від Пашкова. Потяги зіткнулися в п`яти кілометрах від станції. Поранених доставляють в найближчі клініки. На місці події працюють рятувальники і медики. За попередньою інформацією, поранено як мінімум 23 людини, у тому числі машиніста потяга. Десять поранених, в основному це молоді люди і студенти, доставлені в лікарню у Фридек-містек. Ще десятьох потерпілих перевезли до Острави, двох з них транспортували медичним вертольотом.

Причина залізничної катастрофи поки невідома. На місці НП працюють співробітники Залізничної інспекції.

РИА Новости