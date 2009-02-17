Маккейн вважає, що Обама невдало почав своє президентство

Перший місяць Барака Обами на посаді президента США проходить під знаком невиправданих сподівань, вважає колишній суперник Б.Обами по президентській гонці сенатор-республіканець Джон Маккейн. "Це було поганий початок, тому що обіцянки, які президент Обама давав американцям, виявилися невиконані", - заявив Дж.Маккейн у ефірі телеканалу CNN. На думку сенатора, ухвалення конгресом США плану стимулювання економіки засвідчило, що Б.Обама не захотів прислухатися до голосів республіканців і не зміг добитися обіцяного міжпартійного консенсусу.

Погляд Дж.Маккейна розділили інші конгресмени від Республіканської партії, які виступали в ефірі американських телеканалів 15 лютого.

Тим часом на захист Б.Обами встав його прес-секретар Роберт Гіббс, який заявив, що Америка стала свідком "безпрецедентної спроби президента достукатися до республіканців". Представник Білого дому нагадав, що Б.Обама навіть приїжджав на Капітолійський пагорб, щоб проконсультуватися з опозицією.

14 лютого Конгресс США остаточно схвалив план стимулювання економіки, робота над яким велася з перших днів президентства Б.Обами, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Проте ухвалення законопроекту стало можливим завдяки значній перевазі Демократичної партії в сенаті та вирішальній підтримці трьох сенаторів-республіканців. Вартість плану, який Б.Обама повинен підписати 17 лютого, становить 787 млрд дол., тоді як первинна версія, схвалена демократами в Палаті представників, передбачала виділення близько 820 млрд дол. на підтримку економіки.