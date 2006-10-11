4-місний літак врізався в хмарочос у Нью-Йорку (фото)

В середу в один з хмарочосів на Манхеттені врізався невеликий літак. На зйомках з місця події видно, що принаймні дві квартири в будинку повністю охоплені вогнем. Поки що ніяких даних про потерпілих або загиблих не немає. Інформація про інцидент уточнюється.

Як запобіжний захід у небо над кількома містами США підняті винищувачі, передає телеканал CNN.

Влада Нью-Йорка оголосила, що літаком, який врізався в один з хмарочосів на Манхеттене, навряд чи керував терорист.

За попередніми даними, невеликий літак врізався в 50-поверховий житловий будинок на Східній 72-й вулиці в умовах обмеженої видимості - в місті був сильний туман.

У результаті інциденту щонайменше одна людина загинула, літак повністю знищений. Поки що не ясно, чи є загиблі серед жителів хмарочоса. У хмарочосі виникла пожежа, проводиться евакуація.

Згідно з даними деяких ЗМІ, кілька людей заблокованы на поверхах. До місця події прибули співробітники всіх оперативних служб міста, пожежники намагаються локалізувати вогонь.

Лента.ру