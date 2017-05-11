КНДР здає будівлю посольства в Берліні в оренду під готель - ЗМІ

Одна з будівель посольства Північної Кореї в Берліні здається в оренду - в ній розташований недорогий і популярний серед туристів готель City Hostel.

Неподалік від неї знаходяться Бранденбурзькі ворота, Унтер ден Лінден, Потсдамер платц та інші пам'ятки. В той же час сама будівля, як і земля, на якій вона стоїть, належить посольству КНДР, про що повідомляють прапор і табличка, а також портрет чинного вождя корейського народу Кім Чен Ина на сусідньому будинку. Завдяки оренді скарбниця Північної Кореї щомісяця поповнюється приблизно 40 тисячами євро. Про це пише "Нова газета".

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За інформацією видання, у часи соціалізму влада НДР виділила братській Північній Кореї у власність територію під дипломатичне представництво у Східному Берліні. За парканом виросли два п'ятиповерхових панельних будинки-близнюки, у яких розмістилися службові офіси та житлові приміщення для дипломатів із сім'ями.

Коли впала Берлінська стіна і відбулось об'єднання Німеччини, з посольством КНДР трапився скандальний казус. У Берлін повинні були переїхати дипломати з Бонна, але акредитовані в колишній НДР співробітники посольства відмовились залишати обжите місце і повертатися на батьківщину. Тоді Пхеньян повністю перекрив фінансування. Через це німецька влада була змушена відключити опалення, електрику і воду, незважаючи на це корейці вперто тримали оборону ще понад рік.

На початку нульових років, коли в країні стався повний колапс і голод, кількість співробітників посольства КНДР в Німеччині скоротилась у 10 разів — зі 100 до 10 осіб. Для них з надлишком вистачало і однієї будівлі.

Другу будівлю, щоб не простоювала марно, здали в оренду німецькому підприємцю, який і переобладнав її на City Hostel. Доба перебування в ньому обійдуться тим, хто готовий задовольнитися скромним комфортом, всього в 17 євро за ліжко-місце у кімнаті на 4 або 8 чоловік. Це цілком по кишені навіть школярам і студентам, тому вільних місць майже ніколи не буває — все заброньовано на місяці вперед.

"У результаті державна скарбниця Північної Кореї почала щомісяця поповнюватися валютним доходом з Берліна в 38 тисяч євро", - пояснюють автори матеріалу.

У листопаді 2016 після чергового незаконного випробування ядерної зброї РБ ООН схвалила резолюцію, згідно з якою всі країни-члени були зобов'язані заборонити Північній Кореї використовувати належну або орендовану нею нерухомість в інших цілях, крім виключно дипломатичної і консульської діяльності. Таке рішення викликано справедливим побоюванням, що доходи від здавання закордонної нерухомості в оренду влада використовує для подальшого нарощування військового потенціалу.

"Тепер німці сповнені рішучості покладе кінець підприємництва північнокорейців в Німеччині. Однак зробити це буде не просто. Вилучити будівлю не можна — власність іншої держави. Інші способи тиску чреваті заходами щодо офіційних представництв ФРН в КНДР. Залишається тільки один варіант — змусити німецького орендаря посольського будівлі відмовитися від договору", - сказано в статті.

Журналісти припускають, що аби змусити орендаря добровільно відмовитися від прибуткового готелю в центрі Берліна, чиновникам доведеться на законодавчому рівні внести зміни в регулювання зовнішньоекономічної діяльності німецьких фірм. Це має ускладнити бізнес з посольствами та іншими офіційними представництвами країн, на які міжнародна спільнота накладає санкції.

Як повідомляв УНІАН, Рада безпеки ООН 20 квітня різко засудила Північну Корею за останні випробування балістичних ракет, зазначивши можливість введення нових санкцій проти Пхеньяна за «надзвичайно дестабілізаційну поведінку».

Проект заяви, розроблений США, був узгоджений після наполягань Росії додати одну фразу.

19 квітня Москва заблокувала в ООН попередню заяву із засудженням останніх ракетних випробувань Північної Кореї. Росія стала єдиною з 15 країн-членів Ради безпеки, яка виступила проти проекту заяви, що є лише декларативним документом. Найближчий союзник Пхеньяну, Пекін, підтримав заяву. За словами дипломатів, Москва вважала недостатнім побажання вирішення конфлікту мирним, дипломатичним шляхом», вимагаючи включити туди словосполучення «за допомогою діалогу».