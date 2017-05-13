В Кабулі прогримів вибух, постраждали двоє чиновників і підліток
Повідомляється, що до одного з автомобілів була прикріплена "бомба-липучка".
У столиці Афганістану Кабулі прогримів вибух, щонайменше троє мирних жителів загинули, повідомляє newsru.co.il
Згідно з повідомленням, до одного з автомобілів була прикріплена "бомба-липучка".
На момент вибуху в автомобілі перебувало чотири людини, троє з них загинули. Зокрема зазначається, що жертвами стали дві жінки — співробітниці держустанови з водопостачання, а також підліток. Водій автомобіля отримав поранення.
Читайте такожУ Кабулі смертник напав на конвой НАТО: 8 осіб загинули, десятки поранених (відео)
Поки жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за напад.
Explosion in Kabul city leaves 2 female government employees deadhttps://t.co/S94SPMYmeGpic.twitter.com/KGMzocMnnn— Khaama Press (KP) (@khaama) May 13, 2017