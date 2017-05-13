В Кабулі прогримів вибух, постраждали двоє чиновників і підліток

У столиці Афганістану Кабулі прогримів вибух, щонайменше троє мирних жителів загинули, повідомляє newsru.co.il

Згідно з повідомленням, до одного з автомобілів була прикріплена "бомба-липучка".

На момент вибуху в автомобілі перебувало чотири людини, троє з них загинули. Зокрема зазначається, що жертвами стали дві жінки — співробітниці держустанови з водопостачання, а також підліток. Водій автомобіля отримав поранення.

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Поки жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за напад.