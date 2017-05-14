Поліція вивела Навального з мітингу проти знесення п'ятиповерхівок в Москві

Поліція вивела з мітингу проти знесення п'ятиповерхівок в Москві опозиціонера Олексія Навального, який прийшов разом з дружиною, дитиною і своїми прихильниками.

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Навальний не був заявлений у якості виступає на мітингу, але, з'явившись, рухався в бік сцени.

Біля сцени Навального і його сім'ю оточила поліція. Пресу до Навальному також не підпускали.

Потім поліцейські вивели опозиціонера і прийшли з ним прихильників з місця проведення мітингу. Пояснень своїм діям співробітники поліції так і не дали.

"Ізгої, яких вигнали навіть з мітингу! Чоловік 30 виводили. Захар трохи засмутився, але зараз все гаразд", - написав опозиціонер в "Твіттері". Він також уточнив, що не планував виступати на заході.

Інший опозиціонер Дмитро Гудков, який був заявлений у якості виступаючого, в знак солідарності з Навальним відмовився від виступу на сцені.

Мітинг спочатку був заявлений як неполітичний. Однак при цьому муніципальні депутати, які виступали на мітингу, що закликали до відставки мера Москви Сергія Собяніна і уряду міста.

Деякі організатори мітингу були проти виступи Навального на мітингу.

"На сцені рветься Навальний, який не має відношення до мітингу. Це просто непристойно", - написала журналіст Катерина Винокурова в своєму каналі Telegram.

На мітингу були і інші політики, в тому числі Сергій Мітрохін з "Яблуко".

За оцінками організаторів, на мітинг зібралися 60 тисяч осіб. Організація "Білий лічильник", нарахувала, що до 15:45 на мітинг прийшли 20,2 тисячі осіб. МВС нарахувало близько 5 тисяч осіб.

Організатори також повідомили про те, що з боку Мясницькій вулиці були затримання учасників мітингу. "ОВС-Інфо" повідомило про одного затриманого.