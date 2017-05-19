Водій, який в’їхав у натовп у Нью-Йорку, "чув голоси"

Чоловік, який наїхав атомобілем на людей у центрі Нью-Йорка, сказав, що "чув голоси". Про це повідомляють джерела у правоохоронних органах, передає ВВС.

У нападі загинула жінка і ще 22 людини були поранені. Підозрюваного, 26-річного ветерана військово-морських сил, затримали.

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За його словами, він також вважав, що загине. Про це повідомляє AP із посиланням на джерела. За даними Reuters, після арешту чоловік нібито сказав: "Ви мали мене пристрелити! Я хотів їх убити".

Як повідомляв УНІАН, у Нью-Йорку легковий автомобіль врізався у перехожих на тротуарі на Таймс-сквер. Один з постраждалих розповів, що водій автомобіля діяв навмисно. Машина їхала по зустрічній смузі.