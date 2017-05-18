ДТП на Таймс-сквер: мер Нью-Йорка розповів про особу водія, який вчинив наїзд на людей

Мер Нью-Йорка Білл Де Блазіо розповів про водія, який керував автомобілем, який в'їхав у натовп на Таймс-сквер.

Про це повідомляє Reuters.

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Де Блазіо зазначив, що водій раніше служив у Збройних силах США і є громадянином країни. У поліції Нью-Йорка уточнили, що за кермом був 26-річний житель міста Річард Рохас. Він двічі був заарештований за водіння в нетверезому стані: у 2008 і 2015 році.

Раніше в четвер, 18 травня, автомобіль виїхав на тротуар на Таймс-сквер. За даними CBS, внаслідок одна людина загинула, постраждали щонайменше 20.

Як розповів Reuters очевидець події, водій автівки їхав проти руху на великій швидкості по зустрічній смузі і прямував у бік пішохідної зони. За даними CBS, машина, яка наїхала на людей, була марки Honda. Поліція затримала водія автомобіля. Як зазначає CBS, він перебував у салоні своєї машини.

Поліція Нью-Йорка не пов'язує інцидент з тероризмом. За попередніми даними, водій автомобіля перебував у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.