Міністр оборони Швеції у Пентагоні назвав РФ головною проблемою для європейської безпеки

Міністр оборони Королівства Швеція Петер Хультквіст під час зустрічі із секретарем Департаменту оборони США Джеймсом Меттісом у Пентагоні назвав Росію головною проблемою для європейської системи безпеки.

Про йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.

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"На мою думку, Росія є головною проблемою. Росія кинула виклик європейській системі безпеки. Це справляє дестабілізуючий вплив на Північну Європу та за її межами. Агресія в Україні та анексія Криму продовжуються, що суперечить міжнародному праву", - наголосив Хультквіст.

За його словами, єдиний підхід (до цієї проблеми) в Європі та вздовж Атлантики має ключове значення. "Санкції Сполучених Штатів та Європейського Союзу проти Росії мають залишатися", - сказав Хультквіст.