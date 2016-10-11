Загроза для Балтики: Міноборони Швеції відреагувало на передислокацію російських "Іскандерів" під Калінінград

Про це заявив міністр оборони Швеції Петер Хультквіст, повідомляє ТАСС з посиланням на агентство ТТ.

"Ми розглядаємо це як провокаційну сигнальну політику, оскільки вона загострює ситуацію у всьому регіоні. Особливо, коли йдеться про можливі носії ядерних зарядів, що надає цьому новий вимір", - заявив він.

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У Міноборони РФ раніше підтвердили повідомлення про передислокацію мобільних ракетних комплексів "Іскандер-М" в Калінінградську область.

"Іскандер" - системи мобільних балістичних ракет, які прийшли на заміну радянським ракет "Скад" (Р-17). Дві керовані ракети мають дальність до 500 км і можуть нести звичайні або ядерні боєголовки.