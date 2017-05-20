Юристи Білого дому вивчають процедуру імпічменту президента - CNN

У США юристи Білого дому проводять консультації з питання імпічменту президента,

Про це повідомляє CNN.

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За даними телеканалу, в Білому домі не вважають, що такий варіант розвитку подій можливий, і вивчають процедуру «на всякий випадок».

В адміністрації президента Дональда Трампа відмовилися коментувати дану інформацію.

Раніше повідомлялося, що якщо інформація про те, що президент Дональд Трамп чинив тиск на главу ФБР Джеймса Комі підтвердиться, це стане достатньою підставою для запуску процедури імпічменту.

Каталізатором нового скандалу стала публікація в The New York Times, де з посиланням на обізнані джерела стверджується: у своїх особистих записах Комі повідомляє, що Трамп просив його припинити розслідування щодо контактів його радника генерала Майкла Флінна з представниками Росії.