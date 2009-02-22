Меркель вважає, що подолати кризу можна тільки разом

Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ вважає, що вирішити світову фінансову кризу можливо тільки шляхом спільних зусиль країн Євросоюзу і інших країн світу.

«Ми переконані, що таку міжнародну кризу ми можемо подолати тільки спільними зусиллями», - сказала канцлер на брифінгу в Берліні за підсумками підготовчої зустрічі до фінансового саміту G20, який пройде в Лондоні на початку квітня.

Підготовча зустріч в німецькій столиці пройшла за ініціативою канцлера ФРН, передає РІА «Новости».