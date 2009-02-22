Пірати знову захопили судно

Пірати захопили грецьке вантажне судно біля берегів Сомалі, повідомляє Reuters з посиланням грецьку владу.

На борту судна "Салданха", яке пливло під мальтійським прапором, перебували 22 людини. Відомо, що судно перевозило вугілля і прямувало до Словенії. Інші подробиці події не приводяться.

За попередніми оцінками на початок 2009 року, в полоні у піратів знаходиться близько 15 суден. Напади на цивільні судна різних держав почали частішати навесні 2008 року. Для боротьби зі злочинцями Радбез ООН дозволив іноземним військовим суднам заходити у води узбережжя Сомалі. Лента.ру