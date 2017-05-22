Каталонія має намір оголосити незалежність, якщо Мадрид не дозволить референдум - ЗМІ

Каталонія підготувала механізм, який передбачає негайний вихід зі складу Іспанії, якщо Мадрид не дозволить провести запланований на осінь референдум, повідомляє газета El Pais з посиланням на відповідний проект закону, підготовлений урядом Каталонії.

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Даний документ, як передбачається, у разі, якщо іспанський уряд перешкодить проведенню референдуму, протягом двох місяців буде функціонувати як тимчасова конституція Каталонії, пише "ЄвроПравда".

Згідно з його текстом, парламенту дається дозвіл на установчий процес, який закінчиться появою "парламентської республіки Каталонії".

"Якщо іспанське держава буде ефективно заважати проведенню референдуму, цей закон вступить в силу в повній і невідкладній мірі після того, як парламент підтвердить цю перешкоду", - йдеться в проекті документа.

У разі організації референдуму влада автономії збирається винести на нього питання: "Чи хочете ви, щоб Каталонія стала незалежною від Іспанії державою?".

У Каталонії розглядають дві дати для можливого референдуму: 24 вересня і 1 жовтня цього року.

Нагадаємо, в лютому Конституційний суд Іспанії одноголосно прийняв рішення про анулювання двох резолюцій, які відкривали шлях до референдуму про незалежність Каталонії.

У цих резолюціях, прийнятих 6 жовтня минулого року, парламент закликав уряд Каталонії провести референдум про незалежність до кінця вересня 2017 року, а також узгодити його проведення з центральною владою Іспанії.