Прем'єр Британії прокоментувала вибух на стадіоні в Манчестері
04:41, 23 травня 2017Світ
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Раніше поліція повідомила, що жертвами вибуху в Манчестері стали 19 осіб.
Вибух прогримів близько 22:35 за місцевим часом / REUTERS
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей назвала вибух, що стався напередодні в місті Манчестер, "жахливим терактом", передає ТАСС.
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"Ми працюємо над тим, щоб встановити всі обставини того, що поліція розглядає як жахливий терористичний акт", - йдеться в поширеній канцелярією прем'єра комюніке.
Як повідомляв УНІАН, раніше поліція повідомила про те, що жертвами вибуху на критому стадіоні "Манчестер-Арена" стали 19 осіб, поранено близько 50.
Вибух прогримів близько 22:35 за місцевим часом відразу після завершення виступу американської поп-співачки Аріана Гранде. За свідченням очевидців, більшість глядачів були підлітками.
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