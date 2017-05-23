Прем'єр Британії прокоментувала вибух на стадіоні в Манчестері

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей назвала вибух, що стався напередодні в місті Манчестер, "жахливим терактом", передає ТАСС.

Читайте такожВибух в Манчестері міг влаштувати смертник - Reuters

"Ми працюємо над тим, щоб встановити всі обставини того, що поліція розглядає як жахливий терористичний акт", - йдеться в поширеній канцелярією прем'єра комюніке.

Як повідомляв УНІАН, раніше поліція повідомила про те, що жертвами вибуху на критому стадіоні "Манчестер-Арена" стали 19 осіб, поранено близько 50.

Вибух прогримів близько 22:35 за місцевим часом відразу після завершення виступу американської поп-співачки Аріана Гранде. За свідченням очевидців, більшість глядачів були підлітками.