Трамп просив розвідку заперечувати існування змови з Росією - WP

Президент США Дональд Трамп закликав двох чиновників розвідувального відомства заперечувати будь-які свідчення про зв'язки між його передвиборчою кампанією та Росією.

Про це передає Reuters, посилаючись на інформацію джерел The Washington Post.

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При цьому директор Національної розвідки США Ден Коатс і голова Агенства національної безпеки Майкл Роджерс відмовилися виконувати прохання Трампа, оскільки вважали його недоречним, розповіли два теперішніх і два колишніх чиновники.

Як повідомляв УНІАН, колишній радник з національної безпеки президента США Майкл Флінн вирішив не передавати витребувані документи комітету сенату, що розслідує ймовірне втручання Росії у президентські вибори в США.

Раніше комітет з розвідки Сенату США зажадав від помічників президента Дональда Трампа, які працювали з ним під час передвиборної кампанії, надати дані про роботу до й після президентських виборів, які відбулися в листопаді 2016 року.

Відповідні повідомлення були направлені колишньому главі передвиборного штабу Полу Манафорту, екс-помічникам Трампа Картеру Пейджу і Роджеру Стоуну, а також колишньому помічнику американського президента з національної безпеки, генерал-лейтенанту у відставці Майклу Флінну.