Що відомо про вибух у Манчестері: всі подробиці (фото, відео)

Близько 22:35 в Манчестері на стадіоні Manchester Arena пролунав вибух одразу після завершення виступу американської поп-співачки Аріани Гранде. За свідченням очевидців, більшість глядачів були підлітками.

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Очевидці повідомили, що чули один або два вибухи, імовірно, у фойє. Наголошується, що вибух на стадіоні в Манчестері міг влаштувати смертник.

Поліція підтвердила загибель 19 людей під час вибуху на стадіоні Манчестера. Вона розглядає інцидент як терористичний акт.

Медпрацівники-волонтери, які надають допомогу потерпілим від вибуху, стикаються з пораненнями, які схожі із завданими шрапнеллю ушкодженнями. Зазначається, що терористи часто начиняють бомби дрібними металевими кульками та іншими предметами для збільшення їхньої сили ураження.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей назвала вибух, що стався напередодні в місті Манчестер, "жахливим терактом".

У мережі вже з'явилася низка відео вибуху в Манчестері:

19 dead, 50 injured in #ManchesterArena explosion. Being treated as a terror incident. https://t.co/RaoedzKYpVpic.twitter.com/LJmydjJTnr — BBC North West (@BBCNWT) May 23, 2017

NEW: video from inside the Ariana concert in Manchester when the explosion took place. pic.twitter.com/7vu4ATEzpP — The Rouser (@RouserNews) May 23, 2017

Очевидці шоковані подією. Так, наприклад, Еббі Маллен пише: "Коли ми ішли, бомба вибухнула за сантиметри від мене. Шкіра людей, кров, фекалії скрізь, у тому числі в моєму волоссі і на моїй сумці. Я досі знаходжу у волоссі бог знає що. Я в порядку і повернулася у готель".

"Наша найкраща ніч перетворилася на найгіршу", - пише ще один свідок інциденту.