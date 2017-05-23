Екс-голова ЦРУ заявив, що Росія нахабно втрутилася у вибори в США

Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан заявив, що Росія нахабно втрутилася у вибори в США попри пряме попередження високопоставленому чиновнику Кремля в серпні 2016 року.

Про це Бреннан заявив під час слухань Комітету з розвідки Палати представників США, повідомляє Європейська правда з посиланням на WSJ.

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"Росія нахабно втрутилася в наші президентські вибори 2016 року, і вони провели ці дії попри наші рішучі протести та явне попередження про те, щоб вони цього не робили", - заявив він.

За словами Бреннана, як повідомляє видання The Hill, він попереджав главу ФСБ РФ Олександра Бортнікова ще у серпні минулого року.

Він заявив Бортнікову, що "американські виборці будуть обурені будь-якою спробою Росії втрутитися у вибори" і що така спроба "знищить будь-яку найближчу перспективу" поліпшення відносин між Москвою і Вашингтоном.

Бреннан додав, що Бортніков двічі заперечував, що Росія намагається втручатися у вибори в США, але заявив, що він обговорить це питання з російським президентом Володимиром Путіним.

Під час слухань Комітет намагався натиснути на Бреннана щодо того, чи розвідувальні дані, які він бачив, включають які-небудь докази змови між представниками кампанії Трампа та росіянами.

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Тоді Бреннан почав сперечатися щодо використання слова "докази", стверджуючи, це було за межами поля зору ЦРУ збирати розвіддані.

Проте він заявив, що бачив розвіддані, які показують, що особи, які беруть участь у кампанії Трампа мали зв'язки з російськими чиновниками, і це непокоїло його.

Як відомо, обидва Комітети з розвідки (Сенату США та Палати представників США) розслідують зв'язки Флінна та інших членів кампанії Трампа з Росією у справі про втручання у вибори.