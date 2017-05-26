"Дружина Ердогана була незадоволена": чоловіка прем'єра Люксембургу записали в клуб перших леді (фото)
Люксембурзький прем'єр-міністр Беттель і бельгійський архітектор Дестне одружилися 2 роки тому.
В Бельгії проходить саміт лідерів країн-учасниць НАТО. Політики проводять зустрічі в королівському палаці в Брюсселі. Туди ж запросили на офіційну вечерю увечері 25 травня і дружин.
Других половинок глав держав попросили попозувати для традиційного знімка. Серед них опинився і чоловік 44-річного прем'єр-міністра Люксембургу Ксав'є Бетеля - 38-річний Готьє Дестне.
Судячи з фото, пише Daily Mail, не надто задоволена ситуацією була дружина президента Туреччини - Еміне Ердоган.
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Люксембурзький прем'єр-міністр Беттель і бельгійський архітектор Дестне одружилися 2 роки тому. До цього вони жили разом 5 років. Беттель став другим чинним європейським лідером, який зіграв одностатеве весілля (до нього на цьому терені відзначилася прем'єр Ісландії Йоханна Сігурдардоттір).
Додамо, що мати Беттеля - внучата племінниця композіра Сергія Рахманінова.