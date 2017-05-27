В Італії суд скасував заборону Uber

Суд Риму скасував винесене у квітні рішення, яким в Італії заборонялася робота сервісу Uber, повідомляє Еспресо з посиланням на Reuters.

"Ми раді повідомити, що ви будете в змозі продовжувати використовувати наш додаток в Італії", - повідомила компанія.

Читайте такожВ Аргентині суддя постановила заблокувати сайт і додаток сервісу Uber

На початку квітня суд нижчої інстанції виніс рішення на користь позову, поданого італійськими асоціаціями служб таксі, які поскаржилися на порушення правил конкуренції.

Компанія Uber подала апеляцію і суд вищої інстанції скасував заборону.

"Ми дуже раді за тисячі водіїв і пасажирів, які можуть продовжувати використовувати Uber в Італії. Тим не менше, Італії в даний час необхідно реформувати свої застарілі закони, з тим, що всі її громадяни і міста могли отримувати вигоду з сучасних технологій", - зазначили в компанії.