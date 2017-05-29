В Росії через загрозу прориву дамби евакуюють понад 60 тисяч жителів (фото, відео)

У Ставропольському краї РФ евакуюють жителів семи населених пунктів через збільшення скидання води на Отказненському водосховищі.Про це повідомляє РИА Новости.

Влада прийняла таке рішення після уточнення прогнозу наповнення водосховища і обльоту постраждалих від паводку територій.

За словами губернатора, приплив води не знижується. Уже повністю підготовлені пункти тимчасового розміщення і транспорт, евакуйовані населені пункти залишаться під охороною поліції.

У той же час Медуза з посиланням на губернатора Ставропольського краю повідомляє, що евакуюють понад 60 тисяч жителів.

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Про евакуацію жителів східних районів Ставропілля стало відомо в суботу. Збільшення скидання води необхідно для виключення можливості прориву дамби, що спричинило б затоплення території з населенням понад 40 тисяч чоловік. Рівень надходження води в Отказненському водосховищі більш ніж в шість разів перевищив середньорічний.

Як повідомляв УНІАН, раніше понад 150 осіб загинули через повені на Шрі-Ланці.