Рада Безпеки ООН вирішила не застосовувати військової сили проти КНДР

У суботу Рада Безпеки ООН одностайно схвалила проект резолюції щодо Північної Кореї, повідомляє AFP.

Члени Ради засудили нещодавно проведені КНДР випробування ядерної зброї, а також ухвалили пакет санкцій проти цієї держави.

Зокрема, резолюція передбачає перевірку всіх вантажів, що надходять до Північної Кореї, на предмет наявності зброї масового враження або її компонентів. Крім того, в документі прописана заборона для світових компаній на постачання в КНДР матеріалів, які можуть бути використані в ядерній сфері.

Резолюція не передбачає суворих економічних санкцій і застосування військової сили проти КНДР.

Усі прийняті санкції не обмежені в часі, але будуть зняті, щойно КНДР погодиться повернутися до шестисторонніх переговорів щодо своєї ядерної програми, зазначається в резолюції Ради Безпеки.

Лента.ру