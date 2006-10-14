Україна врятувала грузинську пошту від блокади

Після припинення сполучення з Росією поштові відправлення з Грузії були переорієнтовані на Україну, повідомляє агентство "Новини-Грузія".

За словами генерального директора компанії "Пошта Грузії" Езіка Інцкирвелі, грузинська пошта опинилася в умовах блокади, оскільки 80 відсотків поштового обміну припадало на транзит через Москву. "Ми зв`язалися з національним поштовим оператором України з проханням про допомогу, і українська сторона оперативно, протягом одного дня, вирішила всі проблеми у зв`язку з поштовим обміном", - заявив Інцкирвелі.

Тепер велика частина поштових відправлень пересилається через Україну, і паралельно компанія веде переговори з турецькими, французькими і німецькими авіакомпаніями з тим, щоб підтримати якість експрес-перевезень.

Попри розв`язання проблеми "Пошта Грузії" також звернулася до Світового поштового союзу з проханням відреагувати на порушення Росією конвенції про міжнародні поштові зв`язкі.

Лента.ру