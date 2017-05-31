У Литві повністю укомплектували батальйон НАТО

До Литви прибули близько 200 солдатів та 60 бойових машин піхоти з Норвегії. Батальйон НАТО у Литві під проводом Німеччини повністю укомплектовано.

Про це з посиланням на Міноборони Литви повідомляє «Європейська правда».

Норвезька військова техніка була доставлена ​​в порт Клайпеди ще минулого тижня. Норвежці привезли в Литву різні модифікації танків Leopard, бронемашини M113, бойові машини піхоти CV 90, вантажні та легкові транспортні засоби.

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В складі Бойової групи передових сил НАТО в Литві разом з прибулими норвезькими військовими також дислоковані понад 450 німецьких військових, 100 бельгійських і 250 нідерландських.

У 2017-2018 роках у складі бойової групи будуть служити військові з Німеччини, Норвегії, Нідерландів, Бельгії, Люксембургу, Хорватії та Франції. Командування бойовою групою батальйону здійснюють і її основу складають німецькі військовослужбовці.

НАТО збільшує присутність на східному фланзі, розміщуючи на ротаційній основі чотири бойові групи - в Естонії, Латвії, Литві та Польщі.