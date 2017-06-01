Рада безпеки ООН засудила напад у Кабулі

Рада безпеки ООН засудила напад у центрі столиці Афганістану Кабулі, внаслідок якого загинули щонайменше 90 людей, ще 400 були поранені, передає Радіо Свобода.

На засіданні Рада безпеки назвала напад "жахливим і боягузливим" і закликала всі країни співпрацювати з урядом Афганістану для притягнення до відповідальності винних у цьому нападі.

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Крім того, Рада безпеки вкотре заявила, що "тероризм у всіх його формах і проявах є однією з найсерйозніших загроз для міжнародного миру і безпеки".

Як повідомляв УНІАН, терорист-смертник підірвав себе в замінованому автомобілі неподалік від посольства Німеччини в Кабулі. Крім німецького посольства, в цьому районі Кабула також знаходяться кілька дипломатичних представництв інших країн.

Кількість жертв вибуху в Кабулі наразі збільшилася до 90 осіб. Бойовики ІДІЛ взяли на себе відповідальність за теракт.