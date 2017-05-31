Біля посольства Німеччини в Кабулі смертник підірвав себе, постраждали 60 осіб - ЗМІ

У столиці Афганістану Кабулі, недалеко від посольства Німеччини, стався вибух. Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію, передає РБК.

За даними агентства, терорист-смертник підірвав себе в замінованому автомобілі.

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Агентство зазначає, що крім німецького посольства, в цьому районі Кабула також знаходяться кілька дипломатичних представництв інших країн, тому конкретна мета нападу поки неясна.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Афганістану, в результаті інциденту постраждали 60 осіб, передає телеканал Aljazeera. Вони були доставлені в лікарню. Інформації про жертви поки не надходило.

Телеканал також зазначає, що вибухом у будинках, що знаходяться в радіусі кількасот метрів, вибило вікна та двері.

На початку травня в Кабулі стався вибух біля посольства США. Як повідомляло агентство Reuters, за попередніми даними, метою бойовиків була колона бронетранспортерів коаліції НАТО в Афганістані, що діє під керівництвом місії Resolute Support («Рішуча підтримка»). У результаті загинули вісім мирних жителів, ще 25 отримали поранення.

У квітні США атакували позиції "Ісламської держави" на півночі Афганістану надпотужною фугасною авіаційною бомбою, яку називають "матір'ю всіх бомб". Були вбиті понад 90 бойовиків, зруйновано три підземних тунелю ІД і знищено їхні боєприпаси.