Азербайджан направив до Афганістану ще два взводи
22:37, 27 лютого 2009Світ
801 0
Контингент збільшився вдвічі
Сьогодні Азербайджан направив до Афганістану додаткові миротворчі сили: два взводи загальною чисельністю 45 чоловік, повідомляє ANS-PRESS.
В Афганістані вже перебувають два взводи азербайджанських миротворців (47 осіб), які входять до складу турецького батальйону.
Рішення про збільшення контингенту Міллі меджліс (парламент) ухвалив в жовтні 2008 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter