Азербайджан направив до Афганістану ще два взводи

Сьогодні Азербайджан направив до Афганістану додаткові миротворчі сили: два взводи загальною чисельністю 45 чоловік, повідомляє ANS-PRESS.

В Афганістані вже перебувають два взводи азербайджанських миротворців (47 осіб), які входять до складу турецького батальйону.

Рішення про збільшення контингенту Міллі меджліс (парламент) ухвалив в жовтні 2008 року.