Росія буде реагувати на розміщення нових сил НАТО у країнах Балтії - постпред

Росія буде реагувати на підвищення військової присутності НАТО у східних країнах альянсу, таких як Польща і країни Балтії. Про це заявив постійний представник Росії при НАТО Олександр Грушко, передає Європейська правда.

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"Країни НАТО повинні розуміти, що всі ці зусилля не стають непомітними для нас і не залишатимуться без відповіді з точки зору військового планування", - сказав Грушко.

Росія посилює свій західний фланг новими підрозділами і звинувачує НАТО в загрозі своїй безпеці шляхом активізації військових навчань і розгортання на східному кордоні альянсу.

Як відомо, НАТО збільшує присутність на східному фланзі, розміщуючи на ротаційній основі чотири бойові групи - в Естонії, Латвії, Литві та Польщі.

Новий багатонаціональний батальйон НАТО у Литві, який очолює Німеччина, вже повністю укомплектовано.