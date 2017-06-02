Художник із Сирії показав світових лідерів в образі біженців (фото)

У галереї Айам в Дубаї відкрилася виставка «Уразливість» сирійського художника Абдалли Аль Омарі. На ній представлені портрети лідерів світової політики в образі біженців, вимушених покинути свій будинок через війну. Про це йдеться на сайті галереї, передає Громадське.

На картинах у ролі біженців представлені Дональд Трамп, Володимир Путін, Башар Асад, Кім Чен Ин, Борис Джонсон, Тереза Мей, Ніколя Саркозі, Франсуа Оланд, Девід Камерон, Барак Обама, Ангела Меркель.

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Сам Аль Омарі був змушений тікати із Сирії після початку бойових дій. На одній з робіт художник зобразив себе, реального біженця, що стоїть в черзі на роздачі їжі разом з керівниками держав світу.

«Мені хотітися забрати у них владу, але не для себе і не заради розради власного болю, а для того, щоб повернути цим політикам їх людяність, а глядачам — показати силу візуальної вразливості і досліджувати саму природу цієї властивості на більш глибокому рівні», — сказав Аль Омарі.

Зазначимо, Трамп, відомий своєю антиміграційною політикою, у квітні заявив, що кількість мігрантів в США зменшилася на 64%.