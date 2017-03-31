Вашингтон оскаржив блокування міграційного указу Трампа

Адміністрація США оскаржила призупинення дії другого імміграційного указу президента Дональда Трампа. У четвер, 30 березня, міністерство юстиції США внесло відповідний акт в апеляційний окружний суд Сан-Франциско. Саме цей суд підтримав у лютому цього року блокування попереднього указу Трампа, як повідомляє DW.

Представники міністерства заявили, що готові за необхідності звернутися до Верховного суду США.

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Напередодні федеральний окружний суддя штату Гаваї Деррек Ватсонподовжив запроваджене ним же в середині березня блокування нової версії імміграційного указу до завершення всіх судових суперечок.

Нагадаємо, 6 березня Дональд Трамп підписав нову версію імміграційного указу. Документ передбачав заборону на в'їзд до США впродовж 90 днів громадянам деяких країн. Йдеться про такі населені переважно мусульманами країни, як Судан, Сирія, Іран, Лівія, Сомалі та Ємен. Крім того, згідно з указом, США щонайменше 120 днів не прийматимуть біженців. Указ мав набути чинності 16 березня.

Перша версія указу була опублікована в січні 2017 року. Текст того указу містив у чорному списку сім держав, включно з Іраком. Перший указ не набув чинності через обмеження, накладені судами кількох штатів.