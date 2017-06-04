Консерватори Британії перервали виборчу кампанію через теракти, мер Лондона виступив проти
10:23, 04 червня 2017Світ
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Консервативна партія не буде проводити агітацію сьогодні по всій країні.
Ілюстрація / REUTERS
Консервативна партія Великобританії, очолювана прем'єр-міністром країни Терезою Мей, призупинила проведення виборчої компанії на вибори в парламент у зв'язку з терактами.
Про це повідомляє Reuters.
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«Консервативна партія не буде проводити агітацію сьогодні по всій країні. Протягом дня ми будемо стежити за новими подробицями атаки», — сказав офіційний представник партії.
Мер Лондона Садік Хан закликав не відкладати вибори в парламент через теракти.
За останніми даними, в результаті атак терористів в ніч на 4 червня в Лондоні загинули шестеро людей, близько 50 постраждали.
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