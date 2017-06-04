Мей: парламентські вибори у Британії відбудуться 8 червня попри теракт

Попри нову терористичну атаку в Лондоні, внаслідок якої загинули 7 людей, позачергові парламентські вибори у Британії не будуть перенесені та відбудуться 8 червня. Про це заявила прем’єр-міністр Британії Тереза Мей, передає Європейська правда з посиланням на Reuters.

"На знак поваги дві політичні партії призупинили сьогодні свої передвиборчі кампанії, однак насильству ніколи не можна дозволяти порушувати демократичний процес, тож кампанії буде повністю відновлено завтра, а загальні вибори відбудуться, як і заплановано, в четвер", - заявила Мей.

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Як повідомлялось раніше, Консервативна партія Великої Британії на чолі з прем’єр-міністром Терезою Мей призупинила передвиборчу кампанію через нічні атаки терористів у Лондоні.

Згодом про аналогічні рішення заявили лідери Лейбористської та Шотландської національної партії.

У ніч на неділю, 4 червня, терористи на білому фургоні врізались у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро. Внаслідок дій терористів загинули 7 людей та ще 48 було госпіталізовано.