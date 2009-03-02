Інтерпол оголосив «помаранчеву» тривогу

Інтерпол оголосив "помаранчевий" ступінь тривоги у зв`язку з масовою втечею 86 небезпечних злочинців із в`язниці в Кот-д’івуарі.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, Міжнародною організацією кримінальної поліції, штаб-квартира якої знаходиться у французькому Ліоні, поширено повідомлення з описом прикмет втікачів і всі необхідні дані для затримання.

"Йдеться про особливо небезпечних злочинців, засуджених за вбивства, згвалтування або приналежність до злочинних угрупувань», - попереджає Інтерпол. Поширені дані необхідні для їх упізнання й затримання, особливо на кордонах.

Інтерпол налічує наразі 187 держав-членів.