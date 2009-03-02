Інтерпол оголосив «помаранчеву» тривогу
12:42, 02 березня 2009Світ
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Втекли 86 одразу небезпечних злочинців
Інтерпол оголосив "помаранчевий" ступінь тривоги у зв`язку з масовою втечею 86 небезпечних злочинців із в`язниці в Кот-д’івуарі.
Як повідомляє ІТАР-ТАСС, Міжнародною організацією кримінальної поліції, штаб-квартира якої знаходиться у французькому Ліоні, поширено повідомлення з описом прикмет втікачів і всі необхідні дані для затримання.
"Йдеться про особливо небезпечних злочинців, засуджених за вбивства, згвалтування або приналежність до злочинних угрупувань», - попереджає Інтерпол. Поширені дані необхідні для їх упізнання й затримання, особливо на кордонах.
Інтерпол налічує наразі 187 держав-членів.
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