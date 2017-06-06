Низка країн закликали до компромісів у "катарській кризі"

10:45, 06 червня 2017
Світ
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Ситуація довкола Катару привернула увагу ключових гравців світової політики.

REUTERS

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп докладатиме зусиль до подолання конфлікту в Перській затоці довкола Катару, заявили у Білому домі в понеділок, 5 червня, передає Deutsche Welle.

У разі організації спеціального саміту Ради співробітництва арабських держав Перської затоки Вашингтон планує направити туди свого посередника, повідомляє інформаційна агенція Reuters з посиланням на джерело в адміністрації президента США. Утім, Сполучені Штати дорікнули Катару окремими "досить тривожними" заходами емірату.

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Тим часом президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові ввечері 5 червня висловилися за діалог та компромісні рішення "з метою збереження стабільності в регіоні Перської затоки", повідомляється на сайті Кремля.

Кілька країн регіону запропонували своє посередництво у конфлікті. Зокрема Судан заявив про готовність стати арбітром та "зробити все необхідне, щоб сприяти спокою та примиренню в інтересах населення", йдеться у повідомленні МЗС країни. Кувейт також намагається виступити посередником, заявив в інтерв'ю катарському мовнику Al-Jazeera міністр закордонних справ держави.

Напередодні кілька арабських країн регіону, а також Мальдіви розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром через нібито підтримку останнім екстремістів та терористів. Офіційна Доха спростовує ці звинувачення та заявляє про порушення цими країнами свого суверенітету та фабрикування "безпідставних звинувачень".

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Новина в сюжеті: Катарська криза
Теги: #катарська криза#арабська криза