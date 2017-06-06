ЗМІ розповіли про угоду Катару з міжнародними терористами

Влада Катару виплатила $1 млрд міжнародним терористам і іранським чиновникам, щоб звільнити членів королівської сім'ї і десятки інших людей. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

У квітні цього року Доха направила засоби, щоб звільнити 26 членів королівської сім'ї, які були захоплені в ході занять полюванням в Південному Іраку, і ще 50 людей, яких утримували джихадисти в Сирії.

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За даними газети, влада Катару в цілому виплатила близько $1 млрд терористичному угрупованню, пов'язаному з «Аль-Каїдою», а також службам безпеки Ірану.

Ця угода, додає видання, викликала питання у сусідів Катару щодо ролі країни в регіоні, охопленому конфліктами та протистояннями.

Раніше стало відомо, що цілий ряд арабських держав припинили дипломатичні відносини з Катаром через нібито підтримки тероризму.