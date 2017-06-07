У метро Тегерану зіткнулися два потяги: десятки постраждалих (відео)

У Тегерані два потяги зіткнулися на станції метро Тарашт, унаслідок чого поранення отримали щонайменше 48 осіб.

Про це інформує АР із посиланням на державне інформаційне агентство Ірану.

"Не менше 48 пасажирів отримали травми у Тегерані у вівторок, коли два потяги зіткнулися на станції метро", - говориться у повідомленні.

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Інцидент стався в західному Тегерані. У потяг, що стояв на станції через технічний збій, врізався інший потяг метро.

На місце було викликано кілька машин швидкої допомоги, а станцію було закрито.