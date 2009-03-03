Звіт AIG про рекордні збитки підірвав фондові індекси

Торги на фондових майданчиках США 2 березня закрилися обвалом основних біржових індексів.

Індекс Dow Jones упав на 300,11 пункта (4,25 відсотка), завершивши сесію на позначці в 6762,82 пункта. Це стало гіршим показником для Dow Jones, зареєстрованим з 1997 року. "Широкий" S&P 500, у свою чергу, впав на 34,28 пункта (4,66 відсотка) до 700,81, а "високотехнологічний" Nasdaq втратив 54,99 пункта (3,99 відсотка) до 1322,85, повідомляє France-Presse.

Обвал фондових ринків фахівці пов`язують з повідомленнями про рекордні за всю історію США збитки найбільшого страховика країни - компанії AIG. Згідно із звітом, оприлюдненим компанією 2 березня, квартальні збитки AIG в жовтні-грудні 2008 року склали 61,7 мільярда доларів.

Лента.ру