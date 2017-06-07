В аеропорту Шанхаю вилучили валізи, зроблені з кокаїну

Митна служба КНР затримала в міжнародному аеропорту Шанхаю мешканку однієї з країн південно-східної Азії, яка намагалася ввезти в країну дві валізи, зроблені з кокаїну, передає Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на Xinhua.

За словами представників аеропорту, жінка, ім'я якої було в списку підозрюваних у причетності до наркоторгівлі, прилетіла з Південної Америки.

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Під час перевірки митники помітили, що валізи при проходженні через рентгенівський апарат виглядали більш темними. Підозри посилилися, коли валізи спустошили і зважили: навіть будучи пустими, вони важили більше 10 кілограмів.

В результаті експертизи з'ясувалося, що валізи були зроблені за особливою технологією - суспензія на основі кокаїну змішується із затверджувачем і під тиском заливається в спеціальну форму.

Кокаїн, замаскований під валізи, був виявлений в аеропорту Шанхаю ще в лютому, але офіційно про це було повідомлено лише зараз. Як заявляє китайська митна служба, цей випадок не має прецедентів.

Згідно з китайським законодавством, контрабанда більше 50 грамів кокаїну може каратися стратою.