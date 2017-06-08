КНДР запустила кілька протикорабельних ракет

02:20, 08 червня 2017
Світ
659 0

Балістичні ракети були запущені зі східного узбережжя країни з району Вонсан.

Ілюстрація / REUTERS

КНДР здійснила пуск декількох ракет класу «земля-корабель», передає агентство «Ренхап» з посиланням на військових Південної Кореї.

Відзначається, що балістичні ракети були запущені зі східного узбережжя країни з району Вонсан.

Читайте такожСША випробували систему перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет (відео)

Раніше в США допустили можливість ракет КНДР долетіти до американської території.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #запуск ракети КНДР