КНДР запустила кілька протикорабельних ракет

Балістичні ракети були запущені зі східного узбережжя країни з району Вонсан.

КНДР здійснила пуск декількох ракет класу «земля-корабель», передає агентство «Ренхап» з посиланням на військових Південної Кореї. Відзначається, що балістичні ракети були запущені зі східного узбережжя країни з району Вонсан. Читайте такожСША випробували систему перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет (відео) Раніше в США допустили можливість ракет КНДР долетіти до американської території.

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