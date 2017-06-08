КНДР запустила кілька протикорабельних ракет
02:20, 08 червня 2017Світ
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Балістичні ракети були запущені зі східного узбережжя країни з району Вонсан.
Ілюстрація / REUTERS
КНДР здійснила пуск декількох ракет класу «земля-корабель», передає агентство «Ренхап» з посиланням на військових Південної Кореї.
Відзначається, що балістичні ракети були запущені зі східного узбережжя країни з району Вонсан.
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