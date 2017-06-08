У США припустили можливість ракет КНДР долетіти до американської території

Глава американського Агентства протиракетної оборони Джеймс Сірінг припустив, що балістичні ракети КНДР можуть досягти території США. Про це повідомляє Reuters.

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«Досягнення [Північної Кореї] в останні шість місяців викликають велику стурбованість у мене та інших, зокрема досягнення і демонстрація технологій [області] балістичних ракет КНДР. Ми можемо припускати, що КНДР сьогодні може дістати до території США за допомогою міжконтинентальної балістичної ракети з ядерною боєголовкою», — сказав Сірінг.

За його словами, зараз Сполучені Штати змушені відповідати на загрозу з боку Північної Кореї.

Раніше глава Пентагону Джеймс Меттіс відповів на питання про можливість превентивного удару по КНДР.