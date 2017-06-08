У США припустили можливість ракет КНДР долетіти до американської території
Зараз Сполучені Штати змушені відповідати на загрозу із боку Північної Кореї.
Глава американського Агентства протиракетної оборони Джеймс Сірінг припустив, що балістичні ракети КНДР можуть досягти території США. Про це повідомляє Reuters.
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«Досягнення [Північної Кореї] в останні шість місяців викликають велику стурбованість у мене та інших, зокрема досягнення і демонстрація технологій [області] балістичних ракет КНДР. Ми можемо припускати, що КНДР сьогодні може дістати до території США за допомогою міжконтинентальної балістичної ракети з ядерною боєголовкою», — сказав Сірінг.
За його словами, зараз Сполучені Штати змушені відповідати на загрозу з боку Північної Кореї.
Раніше глава Пентагону Джеймс Меттіс відповів на питання про можливість превентивного удару по КНДР.