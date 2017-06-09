Референдум про незалежність Каталонії призначили на 1 жовтня

Прем'єр-міністр іспанського регіону Каталонії Карлес Пучдемон у п'ятницю, 9 червня, оголосив про рішення провести референдум щодо відокремлення від Іспанії 1 жовтня 2017 року, пише DW.

Лідер Каталонії під час телезвернення заявив, що питання у бюлетені звучатиме наступним чином: "Чи хочете ви, щоб Каталонія стала незалежною державою у формі республіки?". Пучдемон наголосив, що він залишається відкритим до діалогу з іспанським урядом, проте саме проведення референдуму не може бути предметом переговорів.

З погляду уряду Каталонії, який послідовно виступає за відокремлення від Іспанії, результати плебісциту будуть зобов'язальними. Проте уряд Іспанії на чолі з прем'єр-міністром Маріано Рахоєм неодноразово наголошував, що не дозволить проведення референдуму про відокремлення Каталонії.

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Нагадаємо, у 2014 році у Каталонії був проведений неформальний референдум за відокремлення від Іспанії, хоча його було заборонено судом. Тоді з 6,3 мільйона осіб, що мають право голосувати, 2,3 мільйона прийшли на референдум, з них 80 відсотків висловилися за незалежність Каталонії.

У листопаді 2015 року каталонський парламент затвердив "дорожню карту" досягнення незалежності від центрального уряду в Мадриді. Проте у серпні 2016 року цю постанову каталонського парламенту анулював Конституційний суд Іспанії.