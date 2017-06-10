Трамп може зустрітися з Путіним на саміті G20 - ЗМІ
В Білому домі повідомили, що Трамп відвідає Польщу перед самітом G20.
Президент США Дональд Трамп проведе першу зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним в липні під час саміту G20, який пройде в Німеччині. Про це журналістам розповів представник адміністрації Білого дому, повідомляє Bloomberg.
Як зазначає видання, зустріч прийде на тлі зростаючої уваги до розслідування щодо соратників Трампа з приводу втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року.
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Представник адміністрації повідомив журналістам, що Трамп розраховує зустрітися з Путіним під час липневої поїздки, яка буде включати зупинку у Варшаві.
Зокрема в Білому домі повідомили, що Трамп відвідає Польщу перед самітом G20, пише Reuters.
Візит повинен "підкреслити пріоритет зміцнення колективної оборони НАТО", Трамп також візьме участь у зустрічі на вищому рівні "Ініціативи трьох морів", щоб "продемонструвати міцні зв'язки з Центральною Європою".
Форум "Ініціативи трьох морів" відбудеться у Вроцлаві 6-7 липня.