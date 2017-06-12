Поліція назвала причину затримання Навального – ЗМІ

У поліції Москви пояснили, що затримання Олексія Навального пов'язано з його закликами до громадян брати участь в неузгодженої акції.

Про це повідомляє видання republic.ru.

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Як повідомляв УНІАН, у Москві поліція проводить вибіркові затримання на вулиці Тверській, куди російський опозиціонер Олексій Навальний закликав громадян вийти на несанкціонований мітинг.

За даними прихильників опозиції, самого Навального силовики затримали після виходу з будинку.