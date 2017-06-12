День Росії: ОМОН валить людей на землю і тягне в автозаки, хтось розпилив перцевий газ (фото)
За останніми даними, в Москві затримано вже понад 120 осіб, в Пітері – близько 300.
У Москві в натовпі мітингувальників хтось розпилив перцевий газ. Поліція при цьому оснащена протигазами.
Про це повідомляє прес-секретар політика Олексія Навального Кіра Ярмиш та журналісти з місця подій.
«ОМОН продовжує затримувати всіх, валити на землю і тягнути в автозаки. Щойно на Пушкінській розпорошили газ», – йдеться в повідомленні Ярмиш.
ОМОН продовжує затримувати всіх, валити на землю і тягнути в автозаки . Тільки що на Пушкінській розпорошили газ— Кіра Ярмиш (@Kira_Yarmysh) 12 червня 2017 р.
хтось розпилив перцевий газ, поліція виглядає так pic.twitter.com/Lvk0a9LM8E— Feldman (@EvgenyFeldman) 12 червня 2017 р.
Сьогодні мій день і день моєї країни, і проти мене використовували сльозогінний газ. Все, що потрібно знати про нинішньої влади в Росії— Кіра Ярмиш (@Kira_Yarmysh) 12 червня 2017 р.
За останніми даними, в Москві затримано вже понад 120 осіб, в Пітері – близько 300.
Як повідомляв УНІАН, раніше у Москві поліція почала проводити вибіркові затримання на вулиці Тверській, куди російський опозиціонер Олексій Навальний закликав громадян вийти на несанкціонований мітинг.
За даними прихильників опозиції, самого Навального силовики затримали після виходу з будинку.