День Росії: ОМОН валить людей на землю і тягне в автозаки, хтось розпилив перцевий газ (фото)

У Москві в натовпі мітингувальників хтось розпилив перцевий газ. Поліція при цьому оснащена протигазами.

Про це повідомляє прес-секретар політика Олексія Навального Кіра Ярмиш та журналісти з місця подій.

«ОМОН продовжує затримувати всіх, валити на землю і тягнути в автозаки. Щойно на Пушкінській розпорошили газ», – йдеться в повідомленні Ярмиш.

ОМОН продовжує затримувати всіх, валити на землю і тягнути в автозаки . Тільки що на Пушкінській розпорошили газ — Кіра Ярмиш (@Kira_Yarmysh) 12 червня 2017 р.

хтось розпилив перцевий газ, поліція виглядає так pic.twitter.com/Lvk0a9LM8E — Feldman (@EvgenyFeldman) 12 червня 2017 р.

Сьогодні мій день і день моєї країни, і проти мене використовували сльозогінний газ. Все, що потрібно знати про нинішньої влади в Росії — Кіра Ярмиш (@Kira_Yarmysh) 12 червня 2017 р.

За останніми даними, в Москві затримано вже понад 120 осіб, в Пітері – близько 300.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Москві поліція почала проводити вибіркові затримання на вулиці Тверській, куди російський опозиціонер Олексій Навальний закликав громадян вийти на несанкціонований мітинг.

За даними прихильників опозиції, самого Навального силовики затримали після виходу з будинку.