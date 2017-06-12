День Росії: ОМОН валить людей на землю і тягне в автозаки, хтось розпилив перцевий газ (фото)

15:43, 12 червня 2017
Світ
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За останніми даними, в Москві затримано вже понад 120 осіб, в Пітері – близько 300.

Серед мітингувальників розпорошили перцевий газ / фото twitter.com/EvgenyFeldman

У Москві в натовпі мітингувальників хтось розпилив перцевий газ. Поліція при цьому оснащена протигазами.

Про це повідомляє прес-секретар політика Олексія Навального Кіра Ярмиш та журналісти з місця подій.

«ОМОН продовжує затримувати всіх, валити на землю і тягнути в автозаки. Щойно на Пушкінській розпорошили газ», – йдеться в повідомленні Ярмиш.

За останніми даними, в Москві затримано вже понад 120 осіб, в Пітері – близько 300.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Москві поліція почала проводити вибіркові затримання на вулиці Тверській, куди російський опозиціонер Олексій Навальний закликав громадян вийти на несанкціонований мітинг.

За даними прихильників опозиції, самого Навального силовики затримали після виходу з будинку.

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Теги: #затримання у Москві на День Росії#Затримання у Пітері на День Росії