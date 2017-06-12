День Росії: у Москві затримано вже понад 120 осіб, в Пітері – близько 300

Кількість затриманих на мітингах в Москві і Санкт-Петербурзі зростає.

Співробітники поліції затримали в Москві, за останніми даними, понад 120 людей, повідомили «Медузі» в «ОВС-Інфо».

Водночас, за інформацією "Відкритої Росії", в Санкт-Петербурзі на акції протесту, що проходить на Марсовому полі, ОМОН затримав близько 300 осіб.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Москві поліція почала проводити вибіркові затримання на вулиці Тверській, куди російський опозиціонер Олексій Навальний закликав громадян вийти на несанкціонований мітинг.

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За даними прихильників опозиції, самого Навального силовики затримали після виходу з будинку.

У Пітері мітингувальники почали скандувати "Росія буде вільною" і "Ганьба". Оточив ОМОН групу людей і почав виводити людей в автозаки.

Учасники мітингу в Петербурзі вигукують антикорупційні гасла. За інформацією опозиції, тут зібралося не менше десяти тисяч осіб.